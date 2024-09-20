Уролог из Щелкова купил квартиру по соципотеке

Александр Панкратов уже более 15 лет работает в ГБУЗ МО «Щелковская больница». Он рассказывает, что окончательно определился с выбором профессии после того, как в юности побывал в больнице. «С детства я видел, как врачи помогают нашим заболевшим родственникам, а в 15 лет и сам попал на операционный стол. Меня так вдохновил труд медицинских работников, что захотелось стать хирургом», — говорит он.

У супругов Панкратовых трое детей, младшему из которых всего один год. В Подмосковье семья снимала квартиру и получала компенсацию за аренду. Узнав о региональной жилищной программе, врач решил подать документы сразу после рождения ребенка.

«Мы рассматривали только вторичный рынок, чтобы не ждать переезда. Выбрали хороший дом 2015 года постройки. Конечно, ремонт еще не сделан, но квартира у нас уже есть. Я бываю там, вижу ее и планирую дизайн. Наша трехкомнатная квартира по площади больше некоторых четырехкомнатных. Нам важно, чтобы комнаты были большими, и у детей было пространство», — рассказывает Александр.

Программа «Социальная ипотека» была запущена в Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьева в 2016 году. Она предоставляет возможность медикам, учителям, молодым ученым, специалистам в области ОПК и тренерам приобрести собственное жилье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 талантливых специалистов. Глава региона отметил, что в любой работе, даже самой любимой и благородной, очень важна мотивация.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям. Программа очень востребована — каждый год мы выдаем порядка 300 сертификатов. В 2024-м поможем приобрести жилье на выгодных условиях еще 295 специалистам. А всего с 2016 года благодаря социальной ипотеке решить квартирный вопрос смогли уже порядка 3 000 человек», — отметил Воробьев.