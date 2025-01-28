Универсальный рыночный комплекс появится в Бронницах

В ближайшие 5 лет в Бронницах за счет внебюджетных источников планируется реализовать 30 инвестиционных проектов на общую сумму 4,4 млрд рублей. Это даст городу дополнительные налоговые поступления и позволит создать более 1 250 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации округа.

В числе прочих проектов на территории городского округа ведется строительство универсального рыночного комплекса компании «Мособинтерстрой» на ул. Л. Толстого, 29.

В состав рыночного комплекса входят 10 торговых павильонов-корпусов с зоной отдыха общей площадью более 10 тыс. кв. метров.

В настоящее время на объекте выполнены работы по прокладке инженерных коммуникаций, ведется монтаж несущих конструкций павильонов и частичное благоустройство территории. Также обустроен съезд с федеральной автомобильной дороги «Московской малое кольцо» А-107.

Окончание строительства объекта запланировано на конец года.

Реализовывать частные инвестиционные проекты помогает региональный инвестиционный стандарт, нацеленный на улучшение инвестиционного климата территорий.

Для удобства субъектов инвестиционной деятельности на официальном сайте администрации городского округа Бронницы разработан раздел «Инвестиции», где представлена необходимая для инвесторов информация об инвестиционных возможностях округа и другая полезная информация.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.