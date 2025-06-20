Уникальный круглогодичный крытый серфинг-центр с океанскими волнами появится в СберСити

В Москве построят уникальный крытый круглогодичный серфинг-центрс океанскими волнами― планируется, что в 2028 году в СберСити появится уникальный курорт нового поколения для всей семьи: с аквапарком, серфинг-пространством и термальным центром со спа и фитнесом. На XXVIII Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве для создания центра подписалипрезидент, председательправления Сбербанка Герман Греф имэр Москвы Сергей Собянин.

Технические характеристики и возможности будущего комплекса впечатляют. Площадь бассейна составит свыше 12 тыс. кв. м (примерно два футбольных поля), его разделят на несколько зон катания для посетителей разного уровня подготовки: профи, любителей и новичков. Предусмотрены порядка 30 типов искусственных волн высотой до 2 метров. Благодаря генератору океанических волн более 90 серферов с разным уровнем подготовки смогут одновременно ловить волну — как на настоящем океанском побережье. Техническое обеспечение центра также позволит проводить в нем соревнования различного уровня.

В комплексе в том числе предусмотрены аквапарк для детей, фитнес-центр, а еще ― термальная спа-зона площадью и крытый пляж, своды центра будут достигать высоты 30 метров. Это поможет создать атмосферу круглогодичного отпуска.

Новый центр станет местом притяжения и отдыха, проект повысит популярность активных видов отдыха и интерес к серфингу, а также укрепит имидж столицы как города инноваций.

«Мы создадим в СберСити место, где можно будет заниматься серфингом круглый год. Такой комплекс идеален как для любителей, так и для профессиональных серфингистов. Новейшие технологии, которые мы используем, позволят имитировать океанские волны с высокой точностью. Это будет уникальный опыт для России и всего мира. Более того, центр прекрасно подходит и для семейного отдыха. Я благодарен Правительству Москвы за поддержку и уверен, что проект станет символом динамичного развития города», -отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Комплекс будет располагаться в пешей доступности от строящейся станции метро «Рублево-Архангельское». Уже сегодня до СберСити можно доехать на общественном транспорте, также на территории активно развивающегося района доступны парковки и несколько зон аренды каршеринга.