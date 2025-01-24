В концептуальном квартале Подмосковья строят «умные дома»

Строить дом высотой в 16 этажей начали марте 2024 года. На сегодняшний день инспекторы фиксируют 33% строительной готовности объекта. Корпус включает в себя 11 секций, в которых разместятся 1095 квартир. Для жильцов обустроят более 200 кладовых, на первом этаже предусмотрено 26 нежилых помещений, которые используют под офисы, магазины и другие объекты малого бизнеса. На подземном этаже — автостоянка на 204 машино-места. Завершить строительство многоэтажного дома планируют к концу 2026 года.

Всего в составе концептуального квартала — пять многоквартирных домов, первый из которых уже построен. В каждом корпусе реализована система «умная квартира».

По проекту на территории жилого комплекса возведут несколько социальных объектов. В том числе, среднеобразовательную школу на 1 100 мест и детский сад для 400 воспитанников. Также здесь появится многоуровневый паркинг и собственная котельная.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.