Укрепление рубля может привести к незначительному спаду сделок на рынке жилья

По итогам мая 2025 года американский доллар опустился ниже отметки в 80 рублей. Такая ситуация в последний раз складывалась два года назад. На фоне текущего укрепления российской валюты на рынке жилья может произойти незначительное замедление, об этом сообщает РБК .

Несмотря на то, что доллар упал, а рубль на его фоне укрепился, на российский рынок жилья это практически никак не повлияет. Эксперты допускают незначительное снижение в заключении сделок, однако в масштабных размерах это ничего не значит. Рынок жилья в России живет по рублевой модели, а доля импорта в нем низкая.

«Если говорить об укреплении рубля и снижении курса доллара, например, до 75–70 руб., то здесь возможен умеренный охлаждающий эффект. Часть покупателей может занять выжидательную позицию, рассчитывая на коррекцию цен», — считает аналитик ФГ «Финам» Кристина Гудым.

Специалисты отмечают, что когда рубль теряет позиции, обычно наблюдается рост цены на недвижимость. Так происходит из-за увеличения числа транзакций и затрат на строительство объектов. Особенно заметна такая тенденция в премиальном секторе российского рынка, где в основном используются импортные материалы. Тем не менее, аналитики считают, что усиление рубля не вызовет противоположного эффекта на рынке жилья.