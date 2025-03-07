Удобство и внешний вид: стало известно, какие офисы предпочитают москвичи

В данном опросе поучаствовали 1398 горожан.

Как показало исследование, женщины чаще акцентируют свое внимание на удобстве пространства и внешнем виде офиса, а мужчины — на внутреннем наполнении. Инфраструктуру считают ключевым фактором 35% опрошенных москвичек, а среди мужчин этот показатель выше — так думает каждый второй. Внешний вид здания важен для 9% горожанок, а также для 3% респондентов-мужчин.

Выявлена разница в предпочтениях по наполнению офисов. В опросе 9% женщин хотели бы видеть в бизнес-центрах качественные гастропространства, аналогичное мнение высказали около 13% мужчин. При этом спортинфраструктура в равной степени важна на обоих полов — порядка 21% респондентов отметили важность наличия спортзон (это может быть бассейн, фитнес-клуб или теннисный корт).

Кроме того, сотрудницы компаний более требовательны к автостоянкам. 12% опрошенных женщин указали, что для них важен технологичный паркинг. А среди мужчин так думают 6%. Еще москвички выше ценят наличие медцентра в офисе — 14% против 7% у мужчин.

По данным исследования, 13% женщин готовы уволиться, если офис компании не соответствует их ожиданиям, а среди мужчин так ответили 7%. Еще почти половина горожанок готова мониторить рынок и сменить работу в течение нескольких лет, а среди мужчин подобную готовность высказали 56%.

«Современные офисные пространства больше не сводятся лишь к квадратным метрам — сегодня их внутреннее наполнение играет ключевую роль в выборе арендаторов. Наше исследование показывает, что женщины ориентируются на комфорт, эстетику и удобство, тогда как мужчины отдают предпочтение развитой инфраструктуре и гастрономическому разнообразию», — сказала директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова.

Она подчеркнула, что это важный сигнал для девелоперов. Ведь при комплексном развитии офисных пространств они должны учитывать запросы разных сотрудников, чтобы обеспечить сбалансированную среду.