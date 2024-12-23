Учительница математики приобрела в Красногорске квартиру по «Соципотеке»

Благодаря программе «Социальная ипотека» учительница математики из городского округа Красногорск купила просторную квартиру для своей семьи. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Оксана Шиш преподает в МБОУ СОШ № 12. Ее стаж приближается к 20 годам. По словам обладательницы сертификата, она так любила математику, что стать преподавателем ей посоветовал директор.

«Сейчас я стараюсь увлечь ребят своим предметом. Некоторые особенно интересные занятия беру из интернета. Участие в олимпиадах, конкурсах — хороший стимул для учеников», — делится она.

Семья Шиш с двумя детьми жила в съемной квартире. Оксана давно знала о региональной мере поддержки в жилищных вопросах. Когда она убедилась, что проходит по всем критериям, приняла участие. Сейчас у нее собственная «трешка».

«Мы взяли квартиру на вторичном рынке и уже переехали. Теперь места хватает всем, у каждого ребенка есть своя комната. Особенно удобно, что дом находится близко к работе», — говорит она.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

В 2024 году в Подмосковье будет выдано 295 свидетельств участникам программы «Социальная ипотека». Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность поддержки оплаты жилья новым преподавателям.

«Не было школы, в которую я бы приехал, уверен, что и главы, где не отмечалась бы важность поддержки оплаты жилья новым преподавателям, новым учителям. Мы видим, что эта статья расходов заметно растет, но без, соответственно, заботы, внимания по этому направлению, будет крайне сложно укомплектоваться качественными кадрами», — отметил Воробьев.