Учительница химии из Балашихи купила квартиру благодаря «Соципотеке»

Благодаря программе «Социальная ипотека» учительница химии из городского округа Балашиха Лилия Комшилова переехала жить в собственную квартиру. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Лилия Комшилова работает в МАОУ СОШ № 5. Ее стаж составляет 5 лет. По словам обладательницы сертификата, она определилась с профессией в 8 классе — представляла себя только учительницей.

«Когда я училась, преподаватели заражали своим примером. Мне хотелось быть похожей на учителя биологии. Сейчас веду уроки химии. Могу сказать, что предмет очень интересен ребятам особенно, если показывать опыты из жизни», — делится она.

Лилия снимала квартиру. Узнав, как коллеги решили свои жилищные вопросы с помощью региональной меры поддержки, она решила последовать их примеру.

«Я уже отметила новоселье. У меня просторная двухкомнатная квартира с большой кухней. Очень довольна расположением — близко к работе и в целом удобная транспортная доступность», — говорит Лилия.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1 100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.