Учитель из Саратовской области смог приобрести жилье в Люберцах по соципотеке

Участие в программе «Социальная ипотека» позволило педагогу из Саратовской области обосноваться в Подмосковье. Двухкомнатную квартиру он купил в городском округе Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Учитель математики и информатики МОУ «Гимназия № 56» Сергей Фролов переехал в Московскую область 5 лет назад. Его общий стаж приближается к 10 годам. Обладатель сертификата рассказывает, что в профессию пошел по примеру прадеда-фронтовика.

«Прадед участвовал в Великой Отечественной войне, получил ранение. После этого в мирное время он стал работать учителем. У меня еще сыграл роль такой момент. Мне с детства было интересно, как что работает. Мне надо было все узнать, почему так, а не иначе. Когда во всем разобрался, появился другой интерес — научить другого человека», — рассказывает он.

Сергей жил в съемной квартире. Узнав от коллег о региональной мере поддержки в жилищном вопросе, он решил подать документы.

«Я взял «двушку» на вторичном рынке. Готовлюсь к переезду. Ключевым аспектом для меня было расположение, чтобы дом был рядом с работой. Вдобавок здесь очень хороший живописный район», — говорит он.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 специалистов.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям», — отметил Воробьев.