Учитель из Красноармейска получила ключи от квартиры в новостройке

В новом доме № 8 на ул. Новая Жизнь жильцы обустраивают долгожданное жилье. Этого момента многие из них ждали семь лет.

Дома ноных застройщиков жилого комплекса пришла государственная компания «Дом.РФ». Дома нового жилищного комплекса не просто достроили, но исправили все недочеты предыдущих недобросовестных застройщиков и даже заменили фасадные конструкции.

Этапы завершения строительства контролировали власти городского округа Пушкинский.

«Изначально хотели трехкомнатную квартиру, но отказались, там не было окон на кухне. Выбрали „двушку“. Ключи от своей квартиры ждали почти семь лет. Дом не просто достроили, но укрепили и улучшили первоначальную конструкцию: теперь в «трешках» тоже есть окна», — рассказала учительница Юлия Тарасова.

Новый дом она специально выбирала рядом с местом работы: пять минут до школы пешком не спеша.

Вместе с другими соседями она обратилась к депутату Мособлдумы Александру Легкову с просьбой взять на контроль завершение работ по благоустройству дворовой территории у новостройки. Депутат встретился с жильцами, осмотрел территорию и гарантировал свою помощь и поддержку.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.