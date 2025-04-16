Учитель английского языка из округа Пушкинский купил жилье по «Соципотеке»

Программа «Социальная ипотека» помогла учителю из Пушкинского городского округа приобрести квартиру. Владимир Назаренко преподает английский язык в МБОУ «Образовательный комплекс №2». Его стаж работы — 10 лет, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

По словам обладателя сертификата, ему всегда нравились иностранные языки и хотелось узнать, о чем поют зарубежные исполнители в своих песнях. Правда, педагогическую стезю выбрал не сразу.

«Честно сказать я хотел быть переводчиком. Но когда попробовал себя в школе понял, что это действительно та работа, которая приносит мне удовольствие. А ведь в жизни важно любить свою профессию. Поэтому, у меня все совпало, работа – это то, что мне в радость», — отметил участник программы.

О «Социальной ипотеке» учитель узнал в школе и когда понял, что готов принять в ней участие, сразу же подал документы. Владимир жил в съемной квартире, а сейчас переехал в свою «однушку».

«Раньше я жил в рабочем поселке Правдинский, а теперь живу в самом городе Пушкино. До работы стало добираться проще. Когда выбирал жилье, хотелось, чтобы оно было эстетически красивым, радовало глаз, и было комфортным. Потому что для меня это очень важно. Моя квартира хоть и на вторичном рынке, но она практически новая, сделан приятный ремонт», — рассказал Владимир.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.