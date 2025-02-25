Ученый из Подольска купил двухкомнатную квартиру по «Соципотеке»

Благодаря программе «Социальная ипотека» ученый из городского округа Подольск переехал из общежития в собственную квартиру, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Владислав Никепелов работает младшим научным сотрудником в ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр — ВИЖ имени Л. К. Эрнста». Его стаж составляет порядка 3 лет. Обладатель сертификата рассказывает, что заинтересовался биологией еще в юности.

«Природа, экология сейчас переживают трудные времена. Проблем, действительно много, но шансы всегда есть. Все зависит от человека», — говорит он.

Владислав жил в комнате общежития от института. Узнав от коллег о региональной мере поддержки в жилищном вопросе, он решил принять участие. Двухкомнатную квартиру выбрал на вторичном рынке.

«Пока мы с супругой вдвоем. В будущем хотим, чтобы у нас были дети. Вопрос с жильем решили. Доделаем ремонт и будем переезжать. Среди соседей много знакомых: наши сотрудники в основном покупают квартиры в этом районе», — рассказывает Никепелов.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области (https://minzhil.mosreg.ru/dokumenty/socialnaya-ipoteka/10-06-2021-09-37-18-vnimanie-uchastnikam-programmy-sotsialnaya-ipoteka).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.