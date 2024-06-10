Ученый из Подмосковья купил жилье благодаря «Социальной ипотеке»

Ученый Дмитрий Ханин работает в институте экспериментальной минералогии имени академика Д. С. Коржинского РАН. Собственное жилье он купил благодаря «Социальной ипотеке». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Стаж работы ученого около 15 лет. Он сравнивает свою профессию с процессом постоянного разгадывания загадки.

«Сколько себя помню, хотел больше узнавать, студентом участвовал в различных конференциях. Последние несколько лет наша лаборатория решает задачи по очень актуальной проблеме — утилизации углекислоты», — говорит Дмитрий.

Семья Ханиных жила в служебной квартире. Узнав от коллег, как они решили жилищные вопросы благодаря региональным мерам поддержки, Дмитрий решил принять участие в программе «Социальная ипотека».

«Мы выбрали четырехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Сейчас там полным ходом идет капитальный ремонт. Первым делом меняем деревянные окна на пластиковые и ставим новую дверь. Дом находится в очень хорошем районе, близко к центру и одновременно тихо, рядом школа», — рассказывает ученый.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.