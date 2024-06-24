Ученый из Подмосковья купил жилье благодаря «Социальной ипотеке»

Ученый Александр Ковинский работает в «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина». Собственное жилье он купил благодаря «Социальной ипотеке». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Ученый из Звездного городка приобрел собственную квартиру благодаря программе «Социальная ипотека». Свободная планировка позволила его семье воплотить лучшие решения при ремонте.

Стаж работы ученого около 15 лет. Свою профессию он считает крайне захватывающей.

«Мои родители ученые, я решил пойти по их стопам. Очень нравится постоянный прогресс — изучать что-то новое, работать над статьями, проводить эксперименты, видеть результаты, достигать новых целей», — говорит он.

Жилищный вопрос был актуален для супругов Ковинских — они снимали квартиру. Решить его помогли коллеги, рассказав о региональной программе.

«Мы выбрали новый жилой комплекс, где все предусмотрено. Например, у нас живут два песика Риччи и Ронни. Конечно, мы сразу уточнили, будут ли площадки для выгула. По комнатам пока не определились: площадь без внутренних стен. Сейчас начали капитальный ремонт. В итоге хотим, чтобы у нас была просторная светлая квартира преимущественно в бежевых тонах в современном стиле», — рассказывает Александр.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.