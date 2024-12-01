Участок в Обручевском районе будет реорганизован по программе КРТ

На юго-западе Москвы в Обручевском районе в рамках программе комплексного развития территорий (КРТ) проходит реорганизация участка площадью 6,76 га. Соответствующий проект решения опубликовали на портале правительства столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках реорганизации участка площадью 6,76 га планируется построить современный жилой квартал, где появится 116,4 тыс. кв. м различной недвижимости. Объем вложений в развитие площадки составит около 29,31 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 264 млн рублей», — отметил Ефимов.

Он добавил, что благодаря этому район получит 580 новых рабочих мест.

Площадка располагается рядом со станцией Троицкой линии метро «Университет Дружбы Народов» недалеко от улицы Академика Волгина.

«Здесь построят 85,7 тыс. кв. м жилья, во дворах обустроят детские и спортивные площадки. Общественные и социальные объекты займут 30,7 тыс. кв. м. В их числе — школа на 1 тыс. учеников, а также магазины и административное здание», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он уточнил, что территория будет благоустроена, а новые дороги — продолжены.

По программе КРТ в Москве создают многофункциональные городские кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в городе 236 проектов комплексного развития территории суммарной площадью свыше 3,1 тыс. га находятся на разных стадиях реализации. Работу ведут в соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина.