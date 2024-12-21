Участок в Южнопортовом районе реорганизуют по программе КРТ

В Южнопортовом районе столицы по программе комплексного развития территорий (КРТ) пройдет редевелопмент земельного участка, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Данный участок расположен на юго-востоке города на ул. Симоновский Вал, д. 9, к. 2. Проект решения был опубликован на официальном сайте правительства Москвы.

«На юго-востоке столицы появится новое пространство с жильем для целей программы реновации и иных нужд города. Его возведут в рамках реорганизации участка площадью 0,44 га на улице Симоновский Вал. Вложения в развитие площадки составят свыше пяти миллиардов рублей», — подчеркнул вице-мэр.

Рядом с участком находится станция метро «Пролетарская».

Известно, что дома по реновации в столице возводят не только на специально подобранных площадках, но и на месте сноса домов, которые были расселены ранее. Также дома возводят на реорганизуемых участках по программе КРТ.

Помимо этого, по словам министра правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максима Гамана, проект предполагает возведение порядка 18,61 тыс. кв. м жилья на данном участке. Жилье будет построено в рамках программы реновации.

«На первом этаже жилого комплекса обустроят магазины, кафе, сервисные мастерские или другие предприятия малого бизнеса. Близлежащая территория участка будет приведена в порядок. Около дома установят площадки для отдыха и занятий спортом, а также проложат новые дороги. Такое пространство будет частью района со сложившейся общественной и социальной инфраструктурой», — добавил Гаман.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что суммарная площадь квартир в Южнопортовом районе составит порядка 11,3 тыс. кв. м.

«Это даст возможность получить новое жилье порядка 400 жителям столицы. Благодаря программе реновации жители сразу могут переехать в новые квартиры, так как они передаются под заселение с готовой улучшенной отделкой», — резюмировал он.

Таким образом, на сегодняшний день по программе КРТ в городе появляются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура