Участники СВО могут получить бесплатную землю в Крыму

Член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко заявил, что участники и ветераны СВО имеют право получить бесплатный земельный участок в Крыму, сообщает NEWS.ru .

Речь идет о военнослужащих, выполнявших служебно-боевые задачи или принимавших участие в боевых действиях на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областей, а также их семьях.

При этом, родственники погибших имеют право на землю в порядке очередности: сначала супруг или супруга умершего, не вступающие в повторный брак, затем дети и родители.

Ключевое требование — наличие постоянной регистрации на территории полуострова до 24 февраля 2022 года.

По словам Остапенко, оно не распространяется на заключивших контракт на военную службу в военкоматах Крыма с 7 сентября 2024 года. У заявителя не должно быть в собственности других земельных участков, полученных за участие в военной операции.