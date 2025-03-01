Участки по программе «Земля врачам» выделили четырем медикам из Каширы

Летом 2024 года перечень муниципальных образований, участвующих в региональной программе «Земля врачам», пополнился городским округом Кашира. С тех пор земельные участки получили 4 врача округа, еще 6 врачей ожидают получения земли. Об этом рассказали в министерстве имущественных отношений Московской области.

Среди врачей, которые уже получили земельные участки — два врача-педиатра, терапевт и детский хирург. Врач-педиатр детского поликлинического отделения ГБУЗ Московской области «Каширская больница» Анна Сарычева выбрала участок в черте города, чтобы было удобно добираться до работы.

Анна Геннадьевна родилась в Ташкенте, куда ее мама с семьей приехали после сильного землетрясения, чтобы помогать отстраивать город. В 2004 г. окончила Ташкентский педиатрический медицинский институт по специализации «Педиатрия» и вернулась в Москву, где в 2006 году завершила интернатуру в ГБУЗ МО МОНИКИ им М. Ф. Владимирского по тому же направлению.

С 2005 года Анна Геннадьевна работает педиатром в ГБУЗ Московской области «Каширская больница». Она знает своих пациентов в лицо и ни разу за всю свою врачебную практику не хотела изменить специализацию и доверить их кому-то другому.

«Врачом я хотела стать с детства. Недавно только думала о том, почему я стала педиатром и поняла, что такой импульс мне дала наш участковый педиатр. Она наблюдала меня до 8-9 лет и произвела такое впечатление, что эта работа стала моей мечтой, — рассказала Анна Геннадьевна. — Я люблю свою работу, потому что это работа с детьми, они открытые и искренние. У меня есть пациент, ему 5 лет. Он на каждый прием приносит мне маленькую игрушку, такой знак внимания. Это очень ценно! И каждый из детей уникальный и интересный, к каждому — свой подход».

Анна Геннадьевна вырастила двух сыновей, а теперь у нее еще есть возможность построить дом — в декабре она получила земельный участок в старой части города Кашира. В этом году семья планирует начать его облагораживать.

«Программа «Земля врачам» — это очень большой плюс для медиков, особенно в отдаленных округах. Для многих врачей земля — это довод остаться в округе и восполнить дефицит кадров. Хочу сказать большое спасибо администрации городского округа Кашира за помощь и такой замечательный бонус к любимой работе», — отметила врач.

Действие закона по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование в Подмосковье продлится до конца 2026 года. Льгота предоставляется работникам 39 специальностей в 32 городских округах. По условиям программы, необходимо иметь специальность, признанную дефицитной для региональных больниц, и стаж работы в учреждении здравоохранения Московской области не менее трех лет. Подать заявку на получение земли можно через местную администрацию, где предлагается выбрать участок из готового списка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.