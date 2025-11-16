У жителей РФ отобрали элитное жилье в Египте, приобретенное около 15 лет назад

В Египте у россиян забрали элитное жилье, приобретенное около 15 лет назад. Их выгнали из квартир и поменяли замки, сообщает SHOT .

В 2008 году в Шарм-эш-Шейхе ряд семей из России приобрели жилье в элитном ЖК. Им владел местный предприниматель.

Через некоторое время после сделки россияне узнали, что земельным участком, на котором находится жилой комплекс, владеет египетский банк. Земля была арендована на 100 лет матерью владельца ЖК.

Несколько лет назад он скончался. Жилой комплекс и долги перед египетским банком перешли его матери.

Чтобы погасить их, мать передала жилой комплекс в собственность банка. После этого банк заставил владельцев квартир выселиться. В банке отметили, что и земельный участок, и квартиры принадлежат ему.

