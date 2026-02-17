У вдовы звезды «Полицейского с Рублевки» Попова не хотят покупать семейный дом

У вдовы звезды сериала «Полицейский с Рублевки» Романа Попова Юлии появились сложности во время продажи дома семьи. Объявление опубликовали в июле 2025 года, когда актер еще был жив, сообщает Газета.ru .

Стоимость дома семьи снизилась на три млн рублей. Полученные от продажи имущества деньги пара собиралась вложить в лечение Попова. После смерти мужчины Юлия решила продать дом и купить квартиру.

В августе 2025 года стоимость дома снизилась с 54 млн до 52 млн рублей. Цена оставалась такой вплоть до февраля 2026-го. Теперь таунхаус продают за 49 млн рублей.

В описании недвижимости указано, что владелица может быстро выйти на сделку. Дом расположен в элитном поселке Архангельская ривьера в подмосковном городском округе Красногорске.

До этого сообщалось, что Юлия продает таунхаус, поскольку у нее нет денег на его содержание. Женщина работает учительницей. Ей нужно кормить троих детей.

