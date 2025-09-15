У строящейся поликлиники в Ногинске начали благоустраивать территорию

В Ногинске Богородского округа на улице 2-я Глуховская продолжается строительство поликлиники на 500 посещений в смену. Стройготовность объекта превысила 77%, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«В настоящий момент на объекте заняты более 300 строителей, 7 единиц техники. Активно идут внутренние отделочные, фасадные и кровельные работы, устройство оконных блоков, осуществляется монтаж инженерных сетей, также рабочие приступили к благоустройству территории», — говорится в сообщении.

Поликлиника общей площадью более 12,8 тыс. кв. м будет оснащена современной медицинской техникой и оборудованием. Также будет включать отделение для взрослых на 350 посещений в смену и отделение для детей на 150 посещений в смену. На прилегающей территории появится парковка, детские игровые площадки, зоны отдыха с тротуарами, а также территорию озеленят кустарниками.

Поликлиника предназначена для оказания амбулаторно-поликлинической медицинской, в том числе первичной врачебной медико-санитарной помощи взрослому и детскому населению. Численность прикрепленного населения составит более 40 тыс. человек.

Завершить строительство планируется до конца года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.