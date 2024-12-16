Цветная школа в стиле минимализм появится в Подмосковье в 2026 году

Новая общеобразовательная школа с уникальным цветовым решением появится в Подольске в 2026 году. Фасады здания спроектированы в стиле минимализма, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Простые геометрические формы с четкими прямыми линиями выполнены в светлых оттенках керамогранита под камень. Яркий желтый, фиолетовый и серый цвета выделяют объемы общешкольных помещений. Визуальную целостность композиции обеспечивает применение той же цветовой гаммы в межоконных вставках: вертикальные перебивки создают ритмический рисунок, помогают добиться визуального разнообразия и подчеркнуть детский характер учреждения.

Для учащихся младшей и старшей школы предусмотрены отдельные входы, выполненные с уровня тротуара, без ступеней и пандусов, с учетом организации «безбарьерной среды». В зоне входной группы применяется витражное остекление.

В новом образовательном учреждении помимо учебных помещений запланированы мастерские по обработке дерева и металла, кабинеты кулинарии, кройки и шитья, библиотечно-информационный центр с просторным читальным залом, центр детских инициатив, IT-пространство. Также в школе разместится актовый зал с сопутствующими помещениями, обеденный зал, 2 спортивных зала, медицинский блок с прививочной, кабинетами логопеда и психолога.

На территории школы будут созданы площадки для проведения общешкольных мероприятий. Появится футбольное поле, универсальная площадка для игры в волейбол и баскетбол, беговая дорожка, площадка для прыжков в длину, зоны для подвижных игр. Будут проведены мероприятия по благоустройству и озеленению. Кроме того, организовано место для посадки и высадки учащихся из автобуса.

Реализация проекта будет осуществляться в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры на 2023–2027 гг.». Завершение строительства запланировано на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.