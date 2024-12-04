2 декабря состоялось обучение сотрудников Подмосковного Росреестра с участием представителей Росреестра, ГКУ МО «Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и филиала ППК «Роскадастр» по Московской области по работе сервиса «Цифровой помощник регистратора — ЕВА» на территории Московской области, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Росреестром на основе технологий искусственного интеллекта и алгоритма проверок разработан сервис «Цифровой помощник регистратора — ЕВА», представляющий собой интеллектуальную систему помощи в принятии решений по учетно-регистрационным действиям, направленный на минимизацию ручных операций и сокращение ошибок, связанных с человеческим фактором.

Сервис «Цифровой помощник регистратора — ЕВА» позволяет провести предварительную автоматическую проверку документов как на стадии приемки обращений в МФЦ, так и их последующей обработки в Росреестре, экономит время и минимизирует количество ошибок. ЕВА работает на повышение качества обработки данных и обеспечение государственной регистрации прав в максимально короткие сроки. В основе сервиса — предобученные нейронные сети, система распознавания поступивших документов и перевода их в машиночитаемый формат с последующей автоматизированной обработкой данных.

Таким образом, уже на начальном этапе можно определить, актуальные ли сведения в ЕГРН об объекте недвижимости, нет ли на нем ограничений, обременений и запретов. При этом важно понимать, что «ЕВА» не заменяет регистратора, а именно помогает: окончательное решение по-прежнему принимает сотрудник Росреестра

«Одно из главных преимуществ «Евы» — скорость работы. Это позволит снизить нагрузку на сотрудников и уменьшить время работы с документами. К концу года такая система должна заработать по всей стране», — отметила начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Ольга Скрябина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.