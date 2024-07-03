Цены на «вторичку» в Подмосковье стоят на месте

Цены на жилье в Москве и Подмосковье остаются стабильными

Отмена льготной ипотеки для новостроек вызвала изменения на вторичном рынке жилья Московской области. Количество предложений выросло, а вот спрос, напротив, упал. Большинство покупателей ждут, пока цены на квартиры начнут снижаться, сообщает MK.Ru .

В мае и июне из-за окончания программы льготной ипотеки активность на рынке «вторички» упала, рассказал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. Однако он считает, что в ближайшее время ситуация поменяется.

Попов также высказал мнение, что уменьшение спроса на новостройки повлияет на рынок вторичного жилья. Вероятно снижение цен на 3-5%, особенно — на наиболее конкурентных рынках и локациях.

Вместе с тем директор федеральной компании «Этажи Прайм» в Москве Ригина Гордеева поделилась, что многие потенциальные покупатели перешли на рынок аренды в ожидании улучшения условий на рынке жилья. Спрос будет поддерживаться за счет квартир, в срочной продаже которых заинтересованы собственники, считает эксперт.

«В условиях высокой стоимости ипотеки возросла популярность сделок с обменом жилья», — добавила Гордеева.