Цены на ремонт офисов в столице увеличились на 20%

Стоимость ремонта офисов в Москве, по словам участников рынка, заметно подорожала за последний год, пишет газета « Ведомости ».

Как посчитали в консалтинговой компании Ricci, цена базовой отделки офисов классов А и В в столице сейчас составляет 130 тыс. — 150 тыс. рублей за 1 кв. м без учета НДС. А ремонт помещений более высокого уровня — дороже, 200 тыс. рублей иногда и 250 тыс. рублей за «квадрат». За последний год стоимость данных работ выросла на 20%. При этом только за последние полгода затраты на отделку повысились в среднем на 10-12%. Получается, что стоимость отделки на сегодняшний день эквивалентна 3–5 годам платежей за аренду офиса.

Глава департамента управления строительными проектами Commonwealth Partnership (CMWP) Павел Якимчук рассказал, что затраты на ремонт офисов выросли на 15%. При этом в последние несколько месяцев темпы роста цен затормозились и стали несильно выше инфляции. Базовая отделка будет стоить 105 161 рубль за 1 кв. м без учета НДС, на среднем уровне — 149 343 рубля, на высоком — 247 181 рубль.

По оценке управляющего директора компании Titul Никиты Деева-Анисимова, годовой прирост трат на ремонт составляет 15-20%, а стоимость базовой отделки сейчас варьируется в пределах 150 тыс. – 170 тыс. рублей за 1 кв. м для офисов класса А. При этом в классе В ремонт обойдется дешевле на 40 тыс. – 50 тыс. рублей за «квадрат».

Как считают эксперты, причиной роста стоимости отделки стало подорожание стройматериалов и рабочей силы из-за дефицита последней.

Базовая стоимость, как пояснил Деев-Анисимов, включает проектирование, устройство инженерных сетей и отделку. При этом на мебель он рекомендует заложить еще 30 тыс. – 40 тыс. рублей на 1 кв. м.

Из-за дорогого и растущего в стоимости ремонта арендаторы предпочитают помещения, где готова отделка, подчеркнул коммерческий директор O1 Properties Павел Барбашев.

Партнер Ricci Дмитрий Жидков добавил, что по итогам первой половины этого года доля площадей без ремонта в общем объеме арендного спроса составила 10%, это примерно 35,5 тыс. кв. м.