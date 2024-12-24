Цены на офисную недвижимость в Москве могут вырасти на 30% в 2025 году

В 2025 году средний рост цен по рынку на офисную недвижимость в Москве составит 10-15%, в отдельных локациях — до 30%, сообщила РИАМО руководитель офисного департамента агентства коммерческой недвижимости Invest7 Ксения Харкевич.

«Офисная недвижимость в Москве в 2025 году будет только дорожать. <…> Ключевым фактором, который будет определять развитие ситуации в сегменте в новом году, будет сильный дефицит предложения», — сказала Харкевич.

Она добавила, что сегодня на столичном рынке ситуация со свободными офисными помещениями очень сложная. Доля пустующих объектов под аренду находится на уровне 4-5%. В отдельных востребованных локациях она еще ниже. Например, в районе делового квартала «Москва-Сити» не занято только порядка 1% офисных помещений. Для рынка это очень низкие показатели.

«На фоне такого дефицита в ближайшем будущем в сегменте офисной недвижимости ожидается рост объемов строительства и ввода нового предложения. Многие девелоперы уже заявили о начале строительства бизнес-центров в рамках реализации программы комплексного развития территории, которая предполагает появление офисных объектов в крупных жилых массивах. Однако с учетом цикла строительства основные из заявленных проектов будут завершены не ранее 2027–2028 годов», — рассказала эксперт.

Харкевич уточнила, что при этом офисные девелоперы не готовы строить и сдавать помещения в аренду, до 90% площадей они выставляют на продажу.

«Исходя из этого, мы предполагаем, что при сохранении текущей тенденции к снижению вакансии во всех классах в течение 2025 года средний рост стоимости офисов в Москве будет наблюдаться в диапазоне 10-15%, а наибольшее повышение цен, до 30%, коснется небольших помещений, расположенных в районах с наибольшей деловой активностью: в Ленинградском коридоре, возле метро „Белорусская“, в локациях в пределах Садового кольца, а также на западном и юго-западном направлениях Москвы», — рассказала специалист.

Она заключила, что с точки зрения площадей самыми востребованными сегодня являются офисы от 150 до 300 кв. м в бизнес-центрах высокого класса. Для арендаторов с запросом от 3000 кв. м остается все меньше и меньше доступных вариантов. Такие лоты, вероятно, будут дорожать сильнее всего в 2025 году.