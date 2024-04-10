Цены на люксовые квартиры в столице за 2023 год увеличились на 65%

Цены на сверхдорогое жилье в столице за 2023 год увеличились с 1,2 млн руб. за кв. м до 2 млн руб. за кв. м. За прошлый год емкость рынка люксового сегмента в Москве выросла почти на 100 млрд рублей, сообщает «Коммерсант».

Руководитель департамента продаж «Донстроя» Анна Коробкова отметила, что ранее за квартал продавали около 30 проектов, в том числе люкс, а в прошлом году показатель вырос до 60 сделок в квартал. На рынке зафиксировали серьезную активность.

Цена также росла в геометрической прогрессии и выросла по итогам года более чем на 50%, добавила Коробкова.

Большее число покупателей заинтересованы в элитной недвижимости для собственного проживания. Меньшее число людей рассматривают элитный сегмент как инвестиции для сохранения капитала.