Центр управления сетями для филиала ПАО «МОЭСК» в округе Химки достроен на 90%

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области по запросу застройщика осуществили профилактический визит на стройплощадку административно-технического здания для Северных электрических сетей. Данный филиал принадлежит ПАО «МОЭСК» и расположен на подстанции Старбеево, сообщает пресс-служба ведомства.

Строительство административного блока ведется в городе Химки. Застройщиком данного проекта выступает компания «РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ». На сегодняшний день объект готов на 90%.

Общая площадь восьмиэтажного здания составляет порядка 8 тыс. квадратных метров. Здесь планируется размещение административного и технического персонала, а также центра управления сетями. Кроме того, в здании будет находиться блок технологического присоединения к сетям электроснабжения. Это позволит улучшить управление и контроль за функционированием электрических сетей в регионе.

Завершение строительства планируется в первом квартале 2025 года.

В ходе профилактического визита инспекторы Главгосстройнадзора предоставили застройщику все необходимые рекомендации по обеспечению безопасности объекта. Соблюдение этих рекомендаций поможет предотвратить возможные риски и обеспечить безопасность работников на строительной площадке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.