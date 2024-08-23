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Центр образования № 21 в Ногинске готовится к открытию

В рамках президентского проекта капитального ремонта объектов образования завершаются работы по капремонту центра образования № 21 на улице Климова в Ногинске. Центр откроется ко Дню знаний, об этом сообщает пресс-служба регионального минстройкомплекса.

На объекте задействовано более 30 рабочих и 3 единицы техники. Проводится уборка помещений и расстановка мебели.

Общая площадь здания составляет 2 773 квадратных метров.

Центр образования откроет свои двери с началом учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.