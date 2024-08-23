Центр образования № 21 в Ногинске готовится к открытию
Фото - © Министерство строительного комплекса Московской области
В рамках президентского проекта капитального ремонта объектов образования завершаются работы по капремонту центра образования № 21 на улице Климова в Ногинске. Центр откроется ко Дню знаний, об этом сообщает пресс-служба регионального минстройкомплекса.
На объекте задействовано более 30 рабочих и 3 единицы техники. Проводится уборка помещений и расстановка мебели.
Общая площадь здания составляет 2 773 квадратных метров.
Центр образования откроет свои двери с началом учебного года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.
«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.