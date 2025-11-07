Центр образования № 1 округа Пушкинский обновят к новому учебному году

Выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, работы по капремонту и поставку оборудования в центр образования № 1 по адресу: г. Красноармейск, ул. Академика Янгеля, д. 31 осуществит подрядчик ООО «СТК».

В здании школы отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери, проведут внутренние ремонтные работы. Для школы закупят новую мебель и оборудование. Прилегающую территорию благоустроят.

Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета Московской области. Завершить капитальный ремонт планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.