Центр детского творчества в Коломне ожидает капремонт

Стартовал конкурс на проведение капитального ремонта Центра детского творчества в Коломне, сообщили в пресс-службе округа

Сейчас в здании организована работа кружков допобразования, в которых обучаются 300 детей. После завершения капремонта кружки смогут посещать до 500 человек.

Конкурс проводится в электронном формате и включает работы по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, а также выполнению самого капитального ремонта здания с последующей поставкой необходимого оборудования.

Двухэтажное здание Центра детского творчества, построенное в 1980 году.

Финансирование проекта будет осуществляться из бюджета Московской области в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Завершение всех работ запланировано на 2025 год.