Цена строительства домов взлетела в Петербурге

Эксперты считают, что в 2025 году себестоимость строительства увеличится не менее, чем на 8-10%. По информации руководителя центра компетенций практики «Инжиниринг» Strategy Partners Ирины Долгих, с января по июнь строительство подорожало на 4%. С июля по декабрь тенденция будет такой же.

Аналогичная ситуация была и в 2024 году. Тогда строительство дорожало быстрее, чем увеличивалась инфляция. Например, в 2024 году рост достиг отметки 9,4%, добавила Долгих.

Коммерческий директор ЖК «Охтинские высоты» (девелопер «Новое измерение») Виталий Голубев сказал, что себестоимость строительства в Петербурге увеличивается из-за роста зарплат, цен на сыпучие материалы и использование техники. Цемент, щебень и песок дорожают из-за сложностей с логистикой и увеличенного спроса.