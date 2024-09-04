Тройка РЭД открыла новую школу в Красково на 1100 мест

2 сентября в поселке Красково городского округа Люберцы состоялось торжественное открытие нового корпуса гимназии № 56, построенного компанией Тройка РЭД . Это уникальное образовательное учреждение, рассчитанное на 1100 учеников, включает множество современных объектов: просторные спортивные залы, современные лаборатории для физики, химии и биологии, IT-зону, а также многофункциональные интерактивные доски.

Проект нового корпуса стал важным этапом в развитии района и улучшении его инфраструктуры. Тройка РЭД создала учебное заведение, отвечающее самым высоким стандартам. Компания гордится тем, что смогла внести значительный вклад в образовательную среду Красково, создав школу, соответствующую всем современным требованиям, которая станет местом, где дети смогут развиваться и получать качественное образование.

Ранее, 23 августа 2024 года, Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало разрешение на ввод нового корпуса гимназии в эксплуатацию. Уже 2 сентября гимназия впервые приняла учеников с 1-го по 11-й класс.

Новая четырехэтажная школа площадью более 16 тысяч квадратных метров построена рядом с ЖК «Новокрасково» и призвана разгрузить основной корпус гимназии № 56, а также соседнюю школу № 55, где дети продолжали учиться в две смены.

На территории школы оборудовано легкоатлетическое ядро с минифутбольным полем, площадками для волейбола и баскетбола, беговой дорожкой и игровыми площадками для младших школьников. Большая часть спортивной инфраструктуры будет доступна всем жителям района.

Школа рассчитана на 44 класса, разделенных по возрастным группам для комфорта учеников. Проект нового корпуса гимназии разработан с учетом новейших достижений в области образования, а современное оборудование позволит детям эффективно использовать время в школе, делая учебный процесс интересным и максимально современным.

На церемонии открытия присутствовали Глава городского округа Люберцы Владимир Волков, министр Правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян, заместитель главы городского округа Люберцы — начальник управления образованием Виктория Бунтина, исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Люберцы Виталий Синчук, первый заместитель прокурора Московской области Андрей Ганцев, Люберецкий городской прокурор Дмитрий Девятко, депутат Московской областной Думы от Люберецкого избирательного округа Дмитрий Дениско и генеральный директор Тройка РЭД Сергей Патрикеев.

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