Три усадьбы Подмосковья выставили на конкурс для восстановления инвесторами

Министерство имущественных отношений Московской области объявило конкурс на поиск инвесторов для восстановления трех усадеб в Ступино и Щелково. Заявки принимаются до 10 февраля, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Министерство имущественных отношений Московской области продолжает практику вовлечения в хозяйственный оборот объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. В этом году на конкурс выставлены три усадебных комплекса: «Богородское» и «Алешково» в городском округе Ступино, а также больничный комплекс усадьбы «Гребнево» в Щелково.

Победитель конкурса сможет приобрести объект культурного наследия по итоговой цене конкурса, а земельный участок под памятником культуры получит в аренду за 1 рубль в год на весь период реставрации. Торги организует комитет по конкурентной политике Московской области на электронной площадке «РТС-Тендер».

Усадьба «Алешково» включает семь объектов капитального строительства общей площадью 1546,7 кв. м и участок 9,4 га. Комплекс построен в конце XVIII — начале XIX века и принадлежал различным владельцам, среди которых были помещица Прасковья Новикова и фабриканты Щербаковы. После революции усадьба была национализирована.

Усадьба «Богородское» в селе Кишкино состоит из главного дома и трех флигелей общей площадью 527,5 кв. м на участке 3,8 га. Имение основано в XVIII веке и сменило нескольких владельцев, в советское время здесь располагался пионерлагерь.

Больничный комплекс усадьбы «Гребнево» в Щелково включает пять объектов капитального строительства площадью 1025,9 кв. м на участке 1 га. Комплекс был построен в XIX веке как часть усадьбы князя Голицына и использовался под больницу, санаторий и учебное заведение.

Заявки на участие в конкурсе по всем трем объектам принимаются до 10 февраля. Итоги будут подведены 13 февраля на электронной площадке «РТС-Тендер». Проект реализуется в рамках поручений президента России по сохранению объектов культурного наследия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.