Три учреждения образования Клина вошли в программу капремонта на 2025–2026 годы

Две школы и одно дошкольное отделение городского округа Клин включены в программу капитального ремонта на 2025-2026 учебный год. Об этом сообщили в Управлении образования Администрации городского округа Клин.

Эти образовательные учреждения преобразятся, получив современное оборудование. В программу вошли:

МОУ-гимназия им. К. Д. Ушинского (школьное отделение, Бородинский проезд, д. 28);

МОУ-гимназия им. К. Д. Ушинского (дошкольное отделение, Бородинский проезд, д. 12А);

МОУ-лицей им. Д. И. Менделеева (школьное отделение, Бородинский проезд, д. 23).

В управлении образования уточнили, что во время ремонта ученики будут учиться в других школах или отделениях. Родители уже знают об изменениях в учебном процессе на следующий год.

В настоящее время капитальный ремонт идет в трех школах и одном дошкольном отделении округа Клин: в МОУ-гимназия им. В. Н. Татищева (школьное отделение, ул. Ленина, д. 18); МОУ-СОШ «Содружество» (школьное отделение, Высоковск, ул. Первомайская, д. 2А); МОУ-лицей им. Д. И. Менделеева (школьное отделение, Клин, ул. Дзержинского, д. 11) и МОУ-лицей им. Д. И. Менделеева (дошкольное отделение, Клин, ул. Гагарина, д. 35А). Везде работы находятся на завершающей стадии и к 1 сентября 2025 года школьники сядут за новенькие парты, а дошколята оценят обновленные группы, спортивные залы и прилегающую к садику территорию.

Ремонт проводится в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.