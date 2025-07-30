Три областных имущественных комплекса в Подмосковье предложат инвесторам в августе

Три имущественных комплекса областной собственности будут предложены инвесторам в августе на торгах для вовлечения в хозяйственный оборот. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«В рамках реализации прогнозного плана приватизации имущества Московской области в августе на торгах будут представлены три имущественных комплекса. По двум комплексам были продлены заявочные кампании, еще один комплекс в составе одноэтажного здания и земельного участка будет выставлен на торги впервые. В августе мы предложим новым правообладателям свыше 5000 тысяч кв.м и более 4,3 га земли, чтобы имущество не простаивало, а было вовлечено в хозяйственный оборот и начало приносить пользу и жителям, и бизнесменам Подмосковья», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Так, 6 августа состоится аукцион, где новых хозяев ожидает имущественный комплекс из двух объектов — одноэтажного здания пищеблока площадью 640,8 кв.м и земельного участка площадью 1040 кв.м с видом разрешенного использования «для размещения объектов здравоохранения» в с. Красный Путь городского округа Домодедово. Заявки принимаются до 17.00 30 июля. Стартовая цена лота — 7,2 млн руб.

15 августа инвесторам повторно предложат имущественный комплекс бывшего учебного корпуса из 4-этажного здания и 3 гаражей общей площадью свыше 3900 кв. м и земельного участка площадью 1,3 га в Ногинске на ул. Ремесленная, д. 9. Заявки принимаются до 8 августа. Стартовая цена — 48,8 млн руб.

Еще одни торги запланированы на 15 августа — продажа имущественного комплекса бывшего оздоровительного учреждения в д. Руднево городского округа Кашира в составе 9 объектов недвижимости — зданий общей площадью 595 кв.м, а также 2672 м коммуникаций и ограждения с земельным участком площадью 2,9 га. Земельный участок имеет вид разрешенного использования «для размещения объекта лечебно-оздоровительного назначения». Заявочная кампания продлится до 8 августа. Стартовая цена — 10,9 млн руб.

Подробнее узнать о предлагаемых комплексах и подать заявку можно на площадке АО «РАД».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.