Три новых корпуса в ЖК «Одинград. Семейный» поставили на кадастровый учет

Три новых корпуса на 725 квартир в жилом квартале «Одинград. Семейный» Одинцовского округа поставлены на кадастр. Теперь дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Это стало возможным благодаря оперативной работе министерства жилищной политики и управления Росреестра по Московской области.

Домам по адресам: Московская область, Одинцовский округ, мкр. Клубничное поле, д. 5, 6 и 10, присвоили кадастровые номера: 50:20:0040111:5912, 50:20:0040111:5618 и 50:20:0040111:5333.

В новых корпусах представлены квартиры с классическими планировками и евроформата. Входные группы и общественные пространства созданы комфортными для жителей и их гостей: здесь удобно ждать такси, читать книгу и пить кофе. Также предусмотрены помещения для хранения детских колясок. Во всех подъездах оборудованы сквозные входы и выходы на уровне земли, установлены бесшумные лифты.

ЖК «Одинград» — это комфортная среда, которая разделена на три квартала: «Семейный», «Лесной» и «Центральный». Для жителей создана социальная и коммерческая инфраструктура: детские сады, магазины, аптеки, спа-салон, пекарня, салон связи, кафе и предприятия сферы услуг на первых этажах домов. В 2026 году в «Семейном» запланировано открытие новой школы. Летом в квартале открылся выезд на платную трассу М-1 «Беларусь» — «Северный обход Одинцово», что поможет жителям сократить время на дорогу от дома до Москвы и обратно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.