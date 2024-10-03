Три новых корпуса в ЖК «Аникеевский» в Красногорске ввели в эксплуатацию

В жилом комплексе «Аникеевский» городского округа Красногорск построили три новых корпуса. Уже выданы разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Новоселы смогут отпраздновать новоселье в этом уютном жилом комплексе, где будет создана вся необходимая социальная инфраструктура. На территории комплекса строятся детский сад на 315 мест и поликлиники для детей и взрослых, рассчитанные на 60 и 70 посещений в смену соответственно. Корпуса 19/1, 19/2 и 26 имеют высоту от 4 до 6 этажей и общую площадь более 19 тысяч квадратных метров. Класс энергоэффективности — А. На первых этажах домов разместятся супермаркеты и другие объекты сферы услуг.

Жилой комплекс «Аникеевский» расположен в городском округе Красногорск, рядом с селом Николо-Урюпино, между Новорижским и Волоколамским шоссе. Первая очередь строительства включает малоэтажные корпуса высотой до семи этажей, три из которых уже введены в эксплуатацию. Комплекс находится в 12 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе и недалеко от станции МЦД-2 «Аникеевка».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.