сегодня в 11:07

Три новых дома в подмосковном ЖК «Шолохово» поставлены на кадастр

Три новых дома в жилом комплексе «Шолохово» городского округа Мытищи поставлены на кадастровый учет. Теперь дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе министерства жилищной политики и управления Росреестра по Московской области.

Объект расположен по адресу: Московская область, г. о. Мытищи, д. Шолохово, бульвар Михаила Герасимова, д. 8. Ему присвоен кадастровый номер: 50:12:0030409:1421.

Объект находится по адресу: Московская область, г. о. Мытищи, д. Шолохово, бульвар Михаила Герасимова, дом 8 корпус 2. Ему присвоен кадастровый номер: 50:12:0030409:1526.

Здание расположено по адресу: Московская область, г. о. Мытищи, д. Шолохово, бульвар Михаила Герасимова, дом 8 корпус 1. Ему присвоен кадастровый номер: 50:12:0030409:1332.

Четырехэтажные дома общей площадью более 13,2 тыс. кв. метров включают 248 квартир различной планировки от студий до трехкомнатных. Во всех форматах жилья предусмотрены лоджии или балконы с панорамным остеклением. В корпусах также оборудованы зоны для хранения колясок и велосипедов. Во дворе размещены детские игровые площадки, зоны отдыха и места для парковки.

ЖК «Шолохово» расположен в окружении лесного массива в городском округе Мытищи. Жилой комплекс состоит из 17 четырехэтажных домов, семь из которых уже введены в эксплуатацию и заселены. В домах работают магазины, кафе, медицинский центр, аптека, салон красоты и другие коммерческие объекты. На территории комплекса ведется строительство детского сада на 120 мест.

В Московской области девелоперы вместе с жилыми домами строят всю необходимую инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.