Три новых детских сада построят в Коломне и Озерах в ближайшие два года

В детском саду мкр. Подлипки-город в Коломне готовятся к встрече первых воспитанников. На стенах появляются изображения сказочных персонажей, в помещениях завершается отделка. Новый детский сад сможет принять 185 ребят в возрасте от 2 до 7 лет. Площадь здания составляет 3,5 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба администрации округа.

В детском саду обустроят восемь групп. В здании запроектированы игровая комната, кружковые помещения, групповая с раздевалкой, спальня, пищеблок и прачечная. На территории есть игровые и физкультурные площадки.

«В начале III квартала объект будет полностью готов. Планируем, что 1 сентября он откроет двери для наших маленьких детишек и их родителей. Новый садик позволит разгрузить дошкольные учреждения в центральной части города, в частности, на улицах Пионерской и Октябрьской революции. Сюда же переведут малышей на время капитального ремонта из детского сада № 4 «Веснушки» на улице Шилова и на постоянной основе из детского сада № 24 «Белочка» на улице Пионерской, здание которого перепрофилируют под начальную школу», — рассказал заместитель главы городского округа Коломна Сергей Цаплинский.

Еще один детский сад построят в городе Озеры на улице Калинина. Правительством Московской области на эти цели выделено 300 млн рублей. Детский сад рассчитан на 125 мест. После введения в эксплуатацию здание передадут школе № 2. Строительство детского сада планируется провести в 2025–2026 годах.

В будущем году в Коломне появится еще один новый детский сад — на улице Захарова. Его смогут посещать 140 ребятишек. Срок сдачи объекта — 2026 год. Здание будет передано школе № 15.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.