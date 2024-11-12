Три кластера ИЖС площадью почти 2 тыс га строят в Подмосковье

На территории Подмосковья в Истре, Пушкине и Дмитрове специалисты строят три уникальных кластера индивидуальной жилищной застройки, сообщила в ходе международного архитектурного фестиваля «Зодчество» главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

«У нас почти одновременно стартовали три проекта. Это кластер в Истре, городском округе Пушкинский и в Дмитрове. Они все имеют свою тематику и направленность. Это почти 2 тыс. га. С большим населением. Там внедрены все концепции и в первую очередь – комплексность», — сообщила журналистам Кузьмина.

По ее словам, кластеры ИЖС предоставляют комфорт и уют жизни за городом, а также обеспечивают доступность транспорта, медицины и образования.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Ранее он уже подчеркивал, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.