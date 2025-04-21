Три из пяти запланированных к открытию в 2025 году школ в Ленинском округе получили РВЭ

В Ленинском городском округе три из пяти учебных заведений, запланированных к открытию в 2025 году, получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Разрешение на ввод в эксплуатацию получила новая школа, рассчитанная на 1100 учеников, расположенная в жилом комплексе «Горки парк», сообщил глава округа Станислав Каторов.

«Мы получили разрешение на ввод в эксплуатацию для еще одной школы, на этот раз в ЖК „Горки парк“. Она рассчитана на 1100 учащихся. В наших планах на этот год было открытие пяти школ, одна из которых, в ЖК „Эко Видное 2.0“, уже функционирует. Благодаря поддержке Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева мы смогли завершить строительство с опережением графика. Необходимые разрешения на ввод мы также получили и для школы в ЖК „Пригород Лесное“, она также рассчитана на 1100 воспитанников. К 1 сентября 2025 года мы планируем открыть ещё одну большую школу, расположенную в ЖК „Первый квартал“, вместимостью 1675 учеников. Кроме того, в рамках государственной программы ведем строительство школы на 1350 мест в ЖК „Римский“, открытие которой также запланировали на 1 сентября», — прокомментировал Станислав Каторов.

В трехэтажном здании школы в ЖК «Горки парк», общей площадью 13,7 тыс. кв. м, смогут обучаться 44 класса. Внутри предусмотрены светлые помещения для занятий, специализированные кабинеты, лаборантские, мастерские для работы с различными материалами, классы для кружков и группы продленного дня. В школе будут работать логопед, психолог и медицинский кабинет с процедурной. Для комфорта учащихся на каждом этаже созданы зоны отдыха с удобной мебелью.

«Просторный актовый зал площадью более 400 квадратных метров, с кладовыми, артистической и костюмерной, станет центральным местом для проведения мероприятий. В школьной библиотеке и читальном зале ученики смогут найти дополнительную литературу для самообразования. Для занятий спортом предусмотрены несколько залов с раздевалками и душевыми, включая два спортивных зала и зал для альтернативных видов тренировок. На первом этаже находится столовая на 600 мест, а рядом — пищеблок с цехами для приготовления здорового питания», — сообщил заместитель главы городского округа Иван Гетман.

Он также отметил, что на прилегающей территории создана обширная спортивная зона с футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадками, зоной для гимнастики, двумя беговыми дорожками, площадкой для прыжков в длину и полосой препятствий. Помимо этого, предусмотрены игровые зоны для младших школьников, места для отдыха и фруктовый сад.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.