Три имущественных комплекса выставили на торги для бизнеса в Подмосковье и Москве

Министерство имущественных отношений Московской области в феврале выставило на торги три имущественных комплекса в Серпухове, Чехове и Москве. Объекты предназначены для бизнеса и социальной сферы, заявки принимаются до середины февраля, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Министерство имущественных отношений Московской области объявило о начале торгов по продаже трех имущественных комплексов, находящихся в областной собственности. Объекты расположены в городском округе Серпухов, Чехове и Москве.

В Серпухове на продажу выставлен бывший социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в деревне Пущино. Комплекс состоит из пяти зданий общей площадью 2106,3 кв. м и земельного участка 2,6 га с разрешенным использованием «социальное обслуживание». Стартовая цена составляет 57,5 млн рублей. Торги пройдут 10 февраля, заявки принимаются до 17:00 3 февраля.

В Чехове продается двухэтажное здание поликлиники в поселке Мещерское на улице Дубравная, 15. Общая площадь здания — 1319 кв. м, участок под амбулаторно-поликлиническое обслуживание — 2173 кв. м. Стартовая цена — 16,5 млн рублей. Заявки принимаются до 16 февраля, торги состоятся 24 февраля.

В Москве, в поселке Филимонки, выставлен комплекс из девяти зданий общей площадью 2423,9 кв. м на участке 3,27 га, ранее принадлежавший детскому дому. В состав входят спальный корпус, административно-хозяйственный корпус, баня-прачечная, пищеблок, гараж, овощехранилище, ангар и склады. Стартовая цена — 121,7 млн рублей. Торги запланированы на 24 февраля, заявки принимаются до 16 февраля на площадке АО «РАД».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.