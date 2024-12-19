Три дома в ЖК «Прибрежный парк» Домодедова поставили на кадастровый учет

Участники долевого строительства в ЖК «Прибрежный парк» городского округа Домодедово могут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществить другие юридические действия. Их дома поставили на кадастровый учет, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе министерства жилищной политики и управления Россреестра по Московской области.

Новый дом по адресу: Московская область, г. о. Домодедово, с. Ям, улица Мезенцева д. 20 поставили на кадастровый номер — 50:28:0070228:5447;

Другой дом по адресу: Московская область, г. о. Домодедово, с. Ям, улица Мезенцева д. 21 также поставили на кадастровый учет — 50:28:0070228:5636;

Дом по адресу: Московская область, г. о. Домодедово, с. Ям, улица Мезенцева д. 22 также поставили на кадастр — 50:28:0070228:5825.

В новых корпусах представлены разнообразные планировки — от студий до 4-комнатных квартир. Сквозные входные группы выполнены на уровне земли для беспрепятственного передвижения. На минус первом этаже каждого корпуса находятся индивидуальные кладовые — здесь жители смогут хранить сезонный инвентарь и другие вещи, которые не нужны для ежедневного применения.

Жилой квартал «Прибрежный Парк» расположен в Московской области в городском округе Домодедово рядом с музеем-заповедником Горки Ленинские и рекой Пахра. На текущий момент здесь уже построили 16 жилых корпусов и детский сад для 300 малышей, а еще один детский сад и большую школу на 1 650 мест планируют ввести в эксплуатацию до 2026 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.