Три дома в составе подмосковного ЖК «Пригород Лесное» поставили на кадастр

В ЖК «Пригород Лесное» участники долевого строительства смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Три новых корпуса в комплексе поставлены на кадастровый учет. Это стало возможным благодаря оперативный работе министерства жилищной политики и управления Росреестра по Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Корпус 11.2 расположен по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, деревня Мисайлово, мкр. Пригород Лесное, ул. имени Героя России Филипова, д. 8. Ему присвоен кадастровый номер: 50:21:0060103:21179.

Корпус 12.1 находится по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, деревня Мисайлово, мкр. Пригород Лесное, ул. Героя России Филипова, д. 4. Ему присвоен кадастровый номер: 50:21:0000103:20990.

Корпус 12.2 расположен по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, деревня Мисайлово, мкр. Пригород Лесное, ул. Героя России Филипова, д. 6. Ему присвоен кадастровый номер: 50:21:0000103:20801.

ЖК «Пригород Лесное» расположен рядом с деревней Молоково, в 7 км от МКАД. На территории проекта предусмотрена полноценная социальная инфраструктура: 9 школ, 17 детских садов, многопрофильная больница на 800 мест, 2 поликлиники суммарно на 2050 посещений в смену, отделение полиции, пожарное депо и паркинги. Уже сегодня открыты четыре детских сада на 360 детей каждый и две школы для 2200 учеников.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.