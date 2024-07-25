Третья школа на 1 100 мест в ЖК «Пригород Лесное» Ленинского округа готова на 74%

В подмосковном ЖК «Пригород Лесное» продолжается строительство новой школы для 1 100 учеников — она станет уже третьей в составе проекта. На сегодняшний день готовность социального объекта достигла 74%, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Строительство ведется в соответствии с установленным графиком. На площадке объекта ежедневно задействовано 50 человек и пять единиц техники. Монолит и каменные работы завершены. Кровля выполнена на 95%: строители планируют приступить к монтажу вентиляционного оборудования на кровле. Вместе с тем ведутся работы по монтажу сетей электроснабжения и сетей электроосвещения. Внутри здания выполняются чистовые работы. Также осуществляется благоустройство территории: ведутся земляные работы, устройство оснований твердых покрытий и монтаж ограждения.

Для комфортного образовательного процесса в трехэтажной школе общей площадью 13,6 кв. метров появятся основные и специализированные учебные кабинеты, мастерские для трудового обучения и кружковая. Ученики начальных классов после занятий смогут остаться в помещениях для групп продленного дня. Питание для детей и персонала организуют в обеденном зале на 600 мест (в 2 смены), а помощь врача окажут в медицинском блоке. Праздничные мероприятия будут проводиться в просторном актовом зале. Дополнительным обучением можно будет заняться в большом библиотечно-информационном центре, а для физического здоровья детей оборудуют два спортивных зала.

Возле школы появится множество мест для активного времяпровождения: две зоны для тренировок на ловкость и координацию, поле для мини-футбола, площадка для игры в волейбол и баскетбол, две беговые дорожки, а также место для занятий на открытом воздухе. Местом притяжения станет пространство для отдыха и общения с амфитеатром.

Жилой комплекс «Пригород Лесное» расположился в тихом зеленом районе на юге Московской области, в 7 км от МКАД. Ближайшая станция метро «Домодедовская» находится в 15 минутах езды на автомобиле. Проект соседствует с Коробовским лесничеством, благоустройство которого планируется начать в 2025 году силами администрации Ленинского городского округа и группы «Самолет». На территории комплекса уже построены четыре детских сада на 1440 мест, две школы для 2200 учеников, открыты супермаркеты и кафе на первых этажах жилых домов, благоустроены детские и спортивные площадки. В ближайшее время будет открыт пятый детский сад на 360 мест. В рамках проекта также появится две поликлиники, больница, бассейн и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.