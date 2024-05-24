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Третья по счету школа в ЖК «Пригород Лесное» Ленинского округа готова на 60%

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили строительство средней общеобразовательной школы № 3, возводимой в сельском поселении Молоковское Ленинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Строительство ведется в рамках развития территории одноименного жилого квартала.

Текущая строительная готовность объекта составляет 60%. Завершены земляные работы, готовы фундамент, несущие конструкции подземной и надземной частей здания, смонтированы наружные и внутренние стены.

В настоящее время строители монтируют кровлю, фасады, устанавливают окна. А также продолжается отделка, монтаж инженерных систем и благоустройство прилегающей территории.

Новая трехэтажная школа площадью порядка 14 тыс. кв. метров рассчитана на 1,1 тыс. учеников.

Для младших классов предусмотрен отдельный вход и закреплены собственные кабинеты, а также помещения для групп продленного дня.

Старшеклассники будут обучаться в специализированных классах для изучения химии, биологии, информатики, иностранных языков и прочих предметов.

В мастерских, оснащенных соответствующим оборудованием, ученики смогут оттачивать навыки шитья, а также приобрести практический опыт обработки дерева и металла.

Возводить школу начали в середине марта 2023 года. Завершение строительства запланировано на IV квартал 2024 года.

На территории ЖК «Пригород Лесное» новое образовательное учреждение станет третьим по счету. Для юных жителей здесь уже работают две школы и 4 детских сада.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.