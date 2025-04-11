Тренажерный зал и офисы: россияне рассказали, как обустраивают балконы

Россияне стали чаще использовать свои балконы и лоджии как зону для отдыха

Стало известно, что россияне активно уходят от привычки захламлять балконы и лоджии вещами. Уже около 70% граждан оставляют это пространство для уютных уголочков для отдыха, некоторые используют место в качестве спортивных зон и мини-офисов, сообщает Life.ru .

Девелоперская компания FORMA провела исследование и выяснила, что россияне креативно подходят к использованию дополнительного пространства в квартирах. Около половины респондентов (49%) на балконах обустроили зону для отдыха, 4% мужчин создали маленькие тренажерные залы. Еще 3% опрошенных обустроили свои лоджии как офисы.

Архитектурные предпочтения в балконах также изменились. Большая часть россиян традиционно выбирает застекленные лоджии, однако 37% респондентов уже предпочитают террасы.

Заместитель руководителя FORMA Александр Ким отметил, что такие изменения отражают стремление россиян к более функциональной и комфортной организации жилого пространства. В последние годы в Москве спрос на жилье с террасами вырос на 90%, а 90% опрошенных уверены, что такие дома выглядят намного привлекательнее.

«Причем, отвечая на покупательский спрос, за последние 2 года доля таких предложений резко увеличилась: на 86% в 2023 году и на 90% в 2024-м», — добавил Ким.