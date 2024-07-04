Трехзвездочную гостиницу почти на 2,5 тыс гостей начали строить в Люберцах

Извещение о начале строительства гостиницы категории 3 звезды поступило в Главгосстройнадзор Подмосковья, сообщили в пресс-службе ведомства.

Многоэтажный отель построят в городском округе Люберцы к июлю 2027 года. Площадь 21-этажной гостиницы превышает 78 тыс. квадратных метров. Со второго по 21-й этаж разместятся 1644 номера для постояльцев различной вместимости. Речь идет о студиях и апартаментах, в каждом номере установят мини-кухню. При этом 60 номеров предусмотрены для проживания маломобильных групп населения.

Три верхних этажа подразумевают увеличенную высоту потолков и панорамное остекление. Подземный этаж займет автостоянка манежного типа площадью более четырех тысяч квадратных метров. Гостиница сможет единовременно принять 2 452 постояльца.

Надзор за строительством гостиницы будут осуществлять инспекторы Главгосстройнадзора МО, за объектом уже закреплен ответственный инспектор, который в течение строительства проведет все необходимые контрольно-надзорные мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.