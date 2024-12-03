Травматолог-ортопед приобрел жилье в Серпухове по программе «Социальная ипотека»

Благодаря программе «Социальная ипотека» травматолог-ортопед Саид Хайбулаев приобрел жилье для своей семьи в городском округе Серпухов. Переезд планируется после ремонта, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Саид Хайбулаев работает в ГБУЗ МО «Протвинская больница». Его стаж превышает 10 лет. По наблюдению обладателя сертификата, наплыв пациентов зависит от сезона.

«Характер травм зависит от сезона. Зимой чаще встречаются переломы бедренных костей у пожилых людей, у молодых — лучевых костей. В теплое время года все вперемешку — спортивные травмы, удары головой, раны, порезы, ожоги», — говорит он.

Семья Хайбулаевых с двумя детьми живет в съемной квартире. Узнав из новостей о региональной мере поддержки в жилищном вопросе, он решил подать документы.

«Мы взяли „трешку“ на вторичном рынке в том же районе, где снимаем. Нам он очень нравится. Есть все, что нужно для детей — школы, секции, магазины. После ремонта готовимся переезжать», — говорит Саид.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.